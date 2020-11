Mainz (ots) -ab Samstag, 28. November 2020, 22.30 UhrErstausstrahlungen"zdf@bauhaus" mit aktuellen Konzerten aus Weimar: Im Oktober standen Philipp Poisel, Amy Macdonald, Milow und Annett Louisan auf der Bühne in der Bibliothek der Bauhaus-Universität Weimar. 3sat zeigt die von Jo Schück moderierten Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "zdf@bauhaus" ab Samstag, 28. November 2020, 22.30 Uhr, in seinem Programm - alle in Erstausstrahlung. Zu sehen sind die vier Konzerte außerdem jeweils ab Sendedatum in der 3sat-Mediathek (https://www.3sat.de/kultur/zdf-bauhaus).Den Auftakt der Reihe macht "zdf@bauhaus: Live-Musik mit Philipp Poisel" am Samstag, 28. November 2020, 22.30 Uhr. In seinen Texten verarbeitet der deutsche Singer-Songwriter seine persönlichen Erfahrungen, fasst sie in tiefgründige Worte und findet dafür eine vielschichtige Musik. Für Philipp Poisel, Jahrgang 1983, begann seine Karriere in Fußgängerzonen - heute haben seine Alben Goldstatus.Im Oktober veröffentlichte die schottische Singer-Songwriterin Amy Macdonald ihr fünftes Album "The Human Demands". Ihre neuen Songs sind am Samstag, 19. Dezember 2020, um 22.45 Uhr in "zdf@bauhaus: Live-Musik mit Amy Macdonald" zu sehen "Viele der Songs handeln davon, wie es ist, älter zu werden, was einem angesichts der Tatsache, dass ich erst Anfang 30 bin, lächerlich erscheinen mag", erklärt Macdonald. "Aber ich habe meinen ersten Plattenvertrag mit 18 unterschrieben, was sich anfühlt, als wäre es eine Ewigkeit her."Mit Milow und Annett Louisan feiert 3sat am Thementag "Pop around the Clock" ins neue Jahr: Die beiden Live-Konzerte sind am Donnerstag, 31. Dezember 2020, um 4.15 Uhr und 5.15 Uhr, zu sehen. Zu seiner aktuellen Single "Whatever It Takes" sagt der belgische Sänger und Songschreiber Milow, dass er einen positiven Song rausbringen wollte, der von den momentanen Sorgen und Ängsten ablenkt. Die deutsche Sängerin Annett Louisan entdeckte während des Lockdowns ihre Freude daran, Songs zu covern. In kürzester Zeit entstand ihr Album "Kitsch", das sie um 5.15 Uhr in "zdf@bauhaus" präsentiert. Darauf covert die Sängerin Songs wie "Hello" von Lionel Richie, "Eternal Flame" von den Bangles und "Bitter Sweet Symphony" von The Verve.Seit Juli 2019 präsentiert ZDF/3sat die Konzerte der Reihe "zdf@bauhaus" in Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität Weimar. Für die Konzerte 2020 wurden in der interdisziplinären Lehrveranstaltung "The Stage Is Yours" Konzepte für die Bühnendekoration, die Raumleitsysteme und ein neues Corporate Design der Konzertreihe entwickelt. Die Studierenden arbeiteten dafür eng mit den Beteiligten des ZDF und der Produktionsfirma zusammen. Entstanden ist beispielsweise eine von der Bauhaus-Künstlerin Anni Albers inspirierte Fenstergestaltung, die nun bei den neuen Konzerten zu bewundern ist.Sende- und Mediatheksdaten in 3sat:Samstag, 28. November, 22.30 Uhr: "zdf@bauhaus: Live-Musik mit Philipp Poisel"drei Monate lang in der 3sat-Mediathek)Samstag, 19. Dezember, 22.45 Uhr: "zdf@bauhaus: Live-Musik mit Amy Macdonald"(sechs Monate lang in der 3sat-Mediathek)Donnerstag, 31. Dezember, 4.15 Uhr: "zdf@bauhaus: Live-Musik mit Milow"(zwölf Monate lang in der 3sat-Mediathek)Donnerstag, 31. Dezember, 5.15 Uhr: "zdf@bauhaus: Live-Musik mit Annett Louisan"(einen Monat lang in der 3sat-Mediathek)Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfbauhausDer Video-Stream von "zdf@bauhaus: Live-Musik mit Philipp Poisel" ist voraussichtlich ab 25. November und die anderen Konzerte sind ab Anfang Dezember abrufbar im 3sat-Pressetreff unter: https://kurz.zdf.de/iGTV/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4771729