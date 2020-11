Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tui. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur gewohnten Reise-Normalität hat die Aktie bereits stark angeschoben. Heute gelang dem Papier sogar der Sprung über die psychologisch wichtige Fünf-Euro-Marke. Bei den Verkäufen steht BYD im Fokus. Bereits am Freitag hat die BYD-Aktie wieder einen Gang zugelegt und die laufende Konsolidierung beendet. Die Regierung in China hat zuletzt neue Anreize zur Stabilisierung und Ankurbelung des Autokonsums gesetzt. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv