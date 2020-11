Wien (ots) - Neuer Roman von Peter ZimmermannDer neue Roman von Peter Zimmermann passt genau in den Zeitgeist, da er versucht, existentielle Fragen in einer Welt des Umbruchs zu stellen. Ab dem Jahr 2021 wird die Menschheit mit einer ihrer größten Herausforderungen konfrontiert. Die Corona-Pandemie ist daher nach Einschätzung des Autors "nur" ein Weckruf, um über noch größere globale gesellschaftliche Entwicklungen (Klima, Hunger, Migration,...) nicht nur zu philosophieren oder Verschwörungstheorien ins Netz zu stellen, sondern potentiell realisierbare Lösungsansätze für unsere Zukunft anzubieten.Der Autor möchte die Leserschaft mit diesem Roman auf eine spannende Entdeckungsreise einladen: "Die Menschheit braucht meines Erachtens ein Manifest für einen Neustart, braucht neue Impulse, Ideen und Utopien, um in Zukunft durch ein friedliches Miteinander ein möglichst gesundes Überleben der Spezies Mensch zu ermöglichen", so Peter Zimmermann.Weitere Informationen zum Buch: https://www.alisya-roman.com/Buchcover Foto (https://www.ots.at/a/OBS_20201123_OBS0031)Pressekontakt:Peter Zimmermannpeterzimmermann771@gmail.comT: 0043 (0) 676 6880000www.alisya-roman.comOriginal-Content von: Peter Zimmermann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132490/4771754