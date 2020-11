DJ Grüne lehnen Staatshilfen für Regionalflughäfen ab

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben scharfe Kritik an der geplanten Milliardenhilfe des Bundes für die Luftfahrtbranche geübt, von der insbesondere Regionalflughäfen profitieren sollen. "Das ist ein unverantwortlicher Umgang mit Steuergeld und befeuert die Klimakrise", erklärten der Fraktionssprecher für Haushaltspolitik, Sven-Christian Kindler, und die Sprecherin für Stadtentwicklung, Daniela Wagner. "Deutschland braucht keine 25 Regionalflughäfen - das ist wirtschaftlicher und klimapolitischer Irrsinn."

Denn bereits vor der Corona-Krise hätten viele der kleineren Airports kein tragfähiges Geschäftsmodell gehabt. Es sei "inakzeptabel", dass Union und SPD wie schon beim Lufthansa-Deal nun erneut mit dem Füllhorn Steuergelder verteilen und dabei keine Auflagen für den Klima- oder Lärmschutz machen wollten, so Kindler und Wagner. "Das ist inakzeptabel." Stattdessen forderten die beiden Grünen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, einen Bahn-Gipfel einzuberufen und sich um das Herzstück der Verkehrswende zu kümmern.

Am Sonntag hatte das Handelsblatt berichtet, dass der Bund die Länder für die Flughafen-Rettung mit einer halben Milliarde Euro unterstützen will. Darauf hätten sich Scholz und Scheuer geeinigt. Voraussetzung sei, dass die Länder sich in gleicher Höhe beteilige. Darüber hinaus soll es Hilfen für die Deutsche Flugsicherung geben und ein weiteres Darlehen für den Hauptstadtflughafen BER - in Summe rund 1 Milliarde Euro.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 09:49 ET (14:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.