DJ Kredithändler befürchten schwere Belastung für das Bankensystem

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Eine Welle an aufgeschobenen Insolvenzen kleiner und mittlerer Unternehmen und zu erwartende Pleiten von Soloselbständigen könnten zur großen Belastung für Staat und Gesellschaft werden - und zudem das gesamte Bankensystem schwer belasten. Davor warnt die Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS), die nach eigenen Angaben 30 im Kredithandel tätige Mitgliedsunternehmen vertritt. Zusammen mit einer eventuellen Einschränkung der Kreditvergabe werde "eine schnelle Konjunkturerholung unwahrscheinlich", sagte BKS-Präsident Jürgen Sonder.

Die wegen der Pandemie beschlossenen Einschränkungen entzögen vielen Soloselbstständigen wie auch kleinen und mittleren Unternehmen die Geschäftsgrundlage. "Doch die Verlängerung der Insolvenzantragspflicht verschiebt die Pleiten in die Jahre 2021 und 2022". So erwarte die BKS im kommenden Jahr einen deutlichen Anstieg auf über 100.000 Privatinsolvenzen. Zudem werde ein weiterer starker Zuwachs von privaten Insolvenzanmeldungen befürchtet, wenn eine geplante Reduzierung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre in Kraft getreten sei.

Mit der Verlängerung der Insolvenzantragspflicht schiebe die deutsche Wirtschaft "ein Pleitenproblem bei den Unternehmensinsolvenzen vor sich her". Aktuell gebe es circa 4.500 Unternehmenspleiten pro Quartal. "Auch wenn der Staat hier weiter puffernd eingreift, gehen wir von einer Steigerung um 40 Prozent auf 6.000 bis 7.000 Insolvenzen pro Quartal ab 2021 aus", erklärte Sonder. "Dies bringt die Kapitalsituation der Banken in eine außergewöhnliche Stresssituation", warnte er.

