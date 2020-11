DJ Aktien Schweiz hinken hinterher

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montag der Entwicklung der übrigen Börsen in Europa etwas hinterhergehinkt. Das Umfeld sei zwar angesichts der Erfolge bei der Suche nach Impfstoffen günstig, doch dies beschleunige die Rotation in zyklische Werte und raus aus den defensiven Schwergewichten der schweizerischen Börse, hieß es. In Teilen Europas und auch in den USA bereiten sich die Behörden auf erste Massenimpfungen vor, nachdem Biontech und Pfizer die Zulassung ihres Impfstoffs beantragt hatten. Zudem hatten die US-Behörden dem Biotechnologie-Unternehmen Regeneron eine Notfallzulassung für ein Coronamittel erteilt.

Der SMI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 10.464 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 52,4 (zuvor: 56,18) Millionen Aktien.

Abschläge von 2,1 bzw. 0,8 Prozent bei Nestle und Roche belasteten den eidgenössischen Aktienmarkt. Das dritte defensive Schwergewicht, Novartis, schloss hauchdünn im Minus. Dagegen waren zyklische Werte wie jene aus dem Finanzsektor gesucht. Credit Suisse, UBS und Julius Bär gewannen bis zu 2,2 Prozent. Credit Suisse und UBS wurden zudem von positiven Analystenkommentaren gestützt.

Zurich Insurance legten indes um 1,9 Prozent zu. Nachdem es in der Vorwoche bereits erste Berichte gegeben hatte, bestätigte die Versicherung am Wochenende Gespräche mit MetLife über den Kauf ihres Schadens- und Unfallgeschäfts. Diverse Medienberichte spekulierten über einen Kaufpreis um 4 Milliarden Dollar. Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die Citigroup legten die Titel der Swiss Re um 2,2 Prozent zu.

Am breiten Markt zogen Aryzta um weitere 2 Prozent an. Die US-Investmentgesellschaft Elliott Management lässt bei der angestrebten Übernahme des Backwarenkonzerns nicht locker. Elliott bietet nun 0,80 Franken je Aktie für die Aryzta AG. Am Freitag hatten Medien bereits über das Vorhaben berichtet. Relief Therapeutics sanken dagegen nach Plänen für eine Kapitalerhöhung um 5,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 11:45 ET (16:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.