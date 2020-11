Köln (ots) - Der Vorsitzende des Kulturrats NRW, Gerhart Baum, befürchtet, dass die Kommunalfinanzen im Zuge der Corona-Krise unter weiteren Druck geraten und die Kulturausgaben als "freiwillige Leistungen" darunter leiden könnten. "Rund 80 Prozent der Kulturförderung in NRW werden von den Kommunen getragen. Wenn Bund und Land hier nicht helfen, kommen wir in schwere Zeiten", sagte Baum im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe) Kulturpolitik müsse noch stärker werden im Wettbewerb mit anderen Politikfeldern, dies sei auch eine Erkenntnis aus der jetzigen Situation, so der FDP-Politiker und ehemalige Bundesinnenminister. Allerdings ärgere ihn, wenn manche, oft prominente Kulturschaffende auf einer Sonderrolle beharrten und bereits erreichte Hilfen für die Kultur arrogant kleinredeten. Baum sieht in der Kultur auch positive Seiten der Krise: "Neue Energien wurden frei, neue Kreativität, neue Formate auch unter Nutzung des Digitalen, Experimentierlust, Selbstbehauptungswillen. Die Krise weckt auch Kräfte. Mut zur Zukunft, das ist das Gebot der Stunde."



