NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe hat den Ölpreisen am Montag Auftrieb verliehen. Im Tageshoch wurden die höchsten Stände seit Anfang September erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 45,91 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 42,95 Dollar.

"Der Ölmarkt startet hoffnungsvoll in die Woche", kommentierte Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank den Handelsverlauf. Hoffnungen auf eine rasche Zulassung der Impfstoffe und einen Impfbeginn in den USA bereits Mitte Dezember hätten die Marktteilnehmer positiv für die Nachfrage gestimmt.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Aussicht auf wirksame Corona-Impfstoffe für gute Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt und die Ölpreise mit nach oben gezogen. Mit wirksamen Impfstoffen könnten Beschränkungen für die Wirtschaft im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie aufgehoben und die Nachfrage nach Treibstoffen und damit nach Rohöl verstärkt werden.

Für Auftrieb sorgten am Montag auch überraschend positive Konjunkturdaten aus den USA. Obwohl die USA derzeit von einer heftigen Corona-Welle heimgesucht werden, hellte sich die Unternehmensstimmung im November deutlich auf. Das Stimmungsbarometer des Forschungsunternehmens Markit stieg auf den höchsten Stand seit gut fünfeinhalb Jahren. Markit-Chefökonom Chris Williamson sprach von einem ersten Eindruck nach der US-Präsidentenwahl und einem sehr ermutigenden Umfrageergebnis./bgf/men