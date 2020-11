Der USD/TRY gewinnt wieder an Aufwärtsdynamik und nähert sich 7,90 - Die Lira gibt nach der jüngsten Rallye weitere Gewinne ab - Die Anleger verfolgen aufmerksam den Wechselkursanstieg nach der Zinserhöhung der CBRT - Die türkische Lira beginnt die Woche in der Defensive und lässt den USD/TRY auf Mehrtageshochs in der Nähe des Niveaus von 7,90 ...

