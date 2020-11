MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" schreibt zum Mietendeckel in Berlin:

"Wie gewinnen Populisten Wahlen? Zuallererst mit Geldgeschenken. Die rechtspopulistische PIS in Polen verdoppelt einfach das Kindergeld. Die Linkspopulisten in Berlin senken radikal die Mieten von bis zu 500 000 Wohnungen per Gesetz. Wenn die Gerichte das Ganze erst nach den Wahlen im Herbst kippen, könnte es klappen. Dass zerfallende Innenstädte in aller Welt die langfristige Folge solcher Maßnahmen waren, wird ignoriert. Denn kurzfristig muss Rot-Rot-Grün vom eigenen Versagen ablenken. In Berlin wurden in den vergangenen zehn Jahren nur halb so viele Wohnungen gebaut wie im Bundesdurchschnitt. Eine Stadt, die nicht bauen kann, verhindert auch noch die Instandhaltung. Die wirtschaftlich Schwachen erkaufen den Mietnachlass mit zerfallenden Treppenhäusern. Und sie sollten genug Geld ansparen, falls der Deckel von Verfassungsrichtern gelüpft wird. Nur freuen kann sich die Kreuzberger Hautevolée in teuren Altbauwohnungen. Typische Grün-Wähler."/DP/men