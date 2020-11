FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Rocket Internet, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: Dekabank Telefonkonferenz zu "Konjunktur- und Kapitalmarktausblick" mit Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater und Kapitalmarktstratege Joachim Schallmayer 10:00 DEU: Deutsche Bank, Kapitalmarktausblick 2021 (online) 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Visa zum Thema "Digitales Bezahlen" 10:30 DEU: Bitkom Online-Pk zu Digitalisierung und Klimaschutz mit Bitkom-Präsident Achim Berg 11:00 DEU: Digitale Pk der Spielwarenbranche zu aktuellen Zahlen und Ausblick 2021 13:00 CHE: Jahreshauptversammlung des Dachverbandes der Fluggesellschaften IATA mit Finanzprognose (online) 14:00 CHE: Novartis, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse veröffentlicht Ergebnisse ihrer Befragung zur Dax-Reform IRL: CRH, Trading Update

USA: Dell Technologies, Q3-Zahlen

USA: Autodesk, Q3-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: HP Inc., Q4-Zahlen

USA: Analog Devices, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/20

09:30 DEU: Dekabank, Telefonkonferenz "Konjunktur- und Kapitalmarktausblick" 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/20

15:00 USA: FHFA-Index 09/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Jahreskonferenz der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) zum Thema "Effiziente Energiewende 3.0", Berlin 09:00 DEU: Online-Jahrestagung Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) zur Vereinbarkeit von industrieller Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigem Klimaschutz 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur gerichtlichen Zuständigkeit für eine Klage gegen Booking.com 12:00 DEU: Online-Tagung "Berlin Aviation Summit" mit Airbus-CEO Guillaume Faury, Boeings President International Sir Michael Arthur und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 11:00 DEU: Digitale Pk der Spielwarenbranche. Die Branche wird aktuelle Zahlen und einen Ausblick auf 2021 vorstellen. 16:30 DEU: Online-Diskussion der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zur finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates u.a. mit FDP-Generalsekretär Volker Wissing und dem Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, Gabriel Felbermayr °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi