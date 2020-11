DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. November

=== 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Einbeck *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 08:00 DE/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +8,2% gg Vq 1. Veröff.: +8,2% gg Vq 2. Quartal: -9,8% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -4,3% gg Vj 1. Veröff.: -4,3% gg Vj 2. Quartal: -11,3% gg Vj *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 92 zuvor: 93 09:00 DE/Körber-Stiftung, Berliner Forum Außenpolitik, u.a. mit Bundesaußenminister Maas und Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 90,6 zuvor: 92,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 87,0 zuvor: 90,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 93,5 zuvor: 95,0 10:00 DE/Deutsche Bank, Audio-Webcast zum Kapitalmarktausblick *** 10:00 EU/EZB, Bericht über stabilitätspolitische Wechselwirkung von coronabedingten Maßnahmen *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:55 DE/AeroDays2020, Reden von Airbus-CEO Faury und Boeing-Europe-Chef Arthur, Berlin *** 14:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei einem von der Bank von Finnland organisierten Webinar zum Thema "Neue Herausforderungen für geldpolitische Strategien" *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme (virtuell) an UN-Panel zu Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: -16,0 Punkte zuvor: -8,5 Punkte *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 98,0 zuvor: 100,9 18:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Wall Street Journal Newsmakers Live Online-Event 18:45 EU/EZB-Direktor Lane, Teilnahme (via Webcast) an IWF-Podiumsdiskussion zu New Policy Frameworks for a "Lower-for-Longer" World *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis der Umfrage zur Reform der DAX-Auswahlindizes - IT/Enel SpA, Capital Markets Day mit Bekanntgabe Strategieplan 2021-2023 (via Webcast) ===

