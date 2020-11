Die Varta-Aktie zeigte sich in der vergangenen Woche recht lethargisch. Zum Wochenstart kam aber ein wenig Leben in den Titel. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass schon bald wieder richtig Schwung in den Kurs kommen könnte. Das erste Ziel wäre dann das Verlaufshoch vom 11. November bei 125,10 Euro.Der Varta-Vorstand Herbert Schein hat nach guten Zahlen für das dritte Quartal die Jahresprognose angehoben. Zudem wurde ein erster Ausblick auf das kommende Jahr gegeben.

