Der Wochenstart gelang einmal mehr und brachte den Index gleich am Vormittag an das bisherige Monatshoch. Mehr als ein Test wurde es im DAX jedoch vorerst nicht, da sich zu viele Fragen im Zusammenhang mit den Corona-Medikamenten verbinden lassen. Sieht die Lage am Dienstag anders aus? Aufschwung und Abverkauf am Montag Bereits mit einem GAP gestartet konnte der DAX das alte GAP bei 13.200 direkt zum Start in den XETRA-Tag schließen und sich damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...