Hamburg (ots) -- Unter dem Label Groomed Rooster entwickelt und vertreibt das Unternehmen FAVE Labs aus Hamburg ab sofort Pflegeprodukte für Männer und setzt zum Start das Thema Intimhygiene auf die Agenda.- Das erste Produkt "Le Coq Rock" richtet sich besonders an aktive Männer und wirkt gegen unangenehme Gerüche, Schweiß und Wundscheuern im Intimbereich.- Ex-Fußballprofi und HSV-Präsident Marcell Jansen steigt als Co-Gründer und Botschafter für die Themen Sport & Gesundheit mit ein. Körper- und Intimpflege für Männer ist eine Frage der Aufklärung. Bisher spricht jedenfalls kein Mann gern über Lümmelgerüche, Schwitzehoden oder wundgescheuerte Oberschenkel, geschweige denn er tut etwas dagegen. Aber alle Männer haben ähnliche Probleme und im Gegensatz zu Frauen noch eine Menge Nachholbedarf in puncto Kosmetik und Körperpflege. Mit der Marke Groomed Rooster tritt das Hamburger Start-up FAVE Labs nun den Beweis an, dass es auch für Männer möglich ist, einen coolen und unkomplizierten Umgang mit vermeintlich peinlichen Themen zu finden.Das erste Produkt "Le Coq Rock" zielt deshalb auch direkt unter die Gürtellinie. "Le Coq Rock" schützt die Haut im Intimbereich des Mannes, insbesondere in der sensiblen Genitalregion, gegen Wundscheuern & Hautirritationen. Dafür setzt sie auf einen leichten Seidenfilm-Effekt, der die Haut spürbar geschmeidiger macht. Gleichzeitig absorbiert die Deo-Creme Schweiß und neutralisiert unangenehme Gerüche. Ein echter Game Changer für aktive Männer, die gern und viel Sport treiben, und für Männer, die im Alltag vermehrt ins Schwitzen kommen oder zum Beispiel durch Übergewicht zu stärkerer Wundreibung neigen. "Le Coq Rock" ist eine in Deutschland produzierte Eigenentwicklung, 100% vegan und frei von bedenklichen Inhaltsstoffen.Mit Marcell Jansen hat Groomed Rooster einen Experten für Sport, Gesundheit und Lifestyle an seiner Seite - und einen Verfechter von ungewöhnlichen Ideen."Gerade für mich als ehemaligen Leistungssportler spielt Körperpflege eine große Rolle. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn bestimmte Körperpartien häufig durch Schweiß und Reibung beansprucht werden. Genauso gut weiß ich auch, wie schwierig es ist, Pflegeprodukte zu bekommen, die qualitativ absolut hochwertig sind. Und garantiert frei von Schadstoffen, vor denen man gerade die Haut im Intimbereich schützen möchte. Solche Pflegeprodukte auf den Markt zu bringen bedeutet für uns auch Verantwortung. Und die übernehmen wir gerne.""Unser Ziel ist es, dass Männer Körper- und Intimpflege als selbstverständlich betrachten", sagt Co-Gründer und CEO Hauke Windmüller. "Mithilfe unserer Produkte sollen sie ein Stück Lebensqualität gewinnen und darüber langfristig auch ein größeres Selbstbewusstsein aufbauen können." Gleichzeitig steigt bei vielen Männern das Bewusstsein für Gesundheit, Fitness und Vitalität. Die Marke Groomed Rooster tritt deshalb betont lässig und selbstbewusst auf. "Männern fällt es wesentlich leichter, wenn sie humorvoll über intime Dinge sprechen können", erklärt Mitgründer und Branding-Experte Benjamin Reiß. "Deswegen nähern wir uns dem Thema in der Markenkommunikation auch mit einem Augenzwinkern.""Le Coq Rock" ist aber erst der Anfang einer Serie von Produkten, mit denen sich Männer eine wirksame, aber unkomplizierte Pflegeroutine aufbauen können. "Der bisher noch weitgehend überschaubare Bereich Men's Skincare ist eines der größten Trendsegmente der nächsten Jahre", sagt Hauke Windmüller. Bis 2027 soll der Markt laut einer aktuellen Studie der Grand View Research, Inc. weltweit um jährlich 6,2 Prozent wachsen. "Weil Männer außerdem viel praktischere Ansprüche an Körper- und Gesichtspflege haben als Frauen, ist das für uns ein besonders spannendes Experimentierfeld."Über Groomed RoosterGroomed Rooster ist das erste Label des in Hamburg ansässigen Unternehmens FAVE Labs, das innovative Produkte im Bereich der Männerpflege entwickelt und vertreibt. Die Produkte sind speziell für den aktiven, urbanen Alltag konzipiert und haben einen positiven Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden. Die sowohl datenbasierte als auch nutzerzentrierte Produktentwicklung wird um den Aufbau einer starken Community und eine enge Beziehung zum Kunden ergänzt.Groomed Rooster wurde von Familonet-Mitgründer Hauke Windmüller, dem Branding-Experten Benjamin Reiß und dem Unternehmer und ehemaligen Fußballprofi Marcell Jansen im Juni 2020 gegründet. Die ersten Produkte des Labels Groomed Rooster sind ab dem 24.11.2020 erhältlich.Da den drei Gründern sehr viel an der Verantwortung gegenüber ihrer Umwelt und speziell der Männerhygiene und -gesundheit liegt, unterstützt Groomed Rooster die Prostata- und Hodenkrebsforschung, indem das Unternehmen einen Teil seiner Gewinne an die Deutsche Krebshilfe spendet.