Der Energiekonzern South Jersey Industries Inc. (ISIN: US8385181081, NYSE: SJI) wird eine Quartalsdividende von 0,3025 US-Dollar ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 2,50 Prozent. Seit 22 Jahren in Folge steigert das Unternehmen bereits seine Dividende. Die Auszahlung erfolgt am 29. Dezember 2020 (Record date: 10. Dezember 2020). Insgesamt werden auf das ...

