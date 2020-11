Pewaukee, Wisconsin (ots/PRNewswire) - WHR Group, Inc. (WHR), ein weltweit führendes Unternehmen in der Umzugsbranche mit Hauptsitz in Wisconsin, kündigt seine internationale Expansion nach Basel, Schweiz, und Singapur an. Das Schweizer Büro wird Kunden und ihre Expats in Europa, dem Nahen Osten und Afrika unterstützen, während das Büro in Singapur den asiatisch-pazifischen Raum betreuen wird.WHR wurde vor 25 Jahren von Roger Thrun gegründet, um interne Umzugsabteilungen zu betreuen und zu unterstützen, und ist seit seinen bescheidenen Anfängen erheblich gewachsen. WHR betreut heute einige der größten Organisationen der Welt und hat Hunderttausende von Mitarbeitern umgesiedelt."Die Schaffung einer Präsenz in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien vertieft unser Engagement, die Anforderungen unserer globalen Kunden zu erfüllen", sagt Präsident Paul DeBoer. "Wir engagieren unsere Kunden auf dynamische neue Art und Weise, indem wir Ressourcen dort bereitstellen, wo sie benötigt werden, und Lieferantenpartnerschaften aufbauen, die für die Aufrechterhaltung des branchenweit besten Dienstleistungsniveaus entscheidend sind."WHR International Client Services Manager Linden Houghtby, GMS®, wird die Übergangsleitung für die Büros in der Schweiz und Singapur übernehmen. Sie wird örtliche Mitarbeiter einstellen und ausbilden, die dann für jedes Büro Führungs- und Betriebsfunktionen übernehmen werden. Houghtby war maßgeblich an der internationalen Expansion von WHR beteiligt und freut sich darauf, die Kultur und die bewährten Praktiken von WHR in internationale Geschäften einzubringen.WHR hat kürzlich Jennifer Elsby, GMS®, als Client Services Manager für die Schweizer Niederlassung eingestellt. Nach ihrer Übergangszeit bei Houghtby wird Elsby das Schweizer Büro leiten und ausbauen. Sie verfügt über ein breites Hintergrundwissen im Expatriate-Management, leitet Teams in den USA, Europa und Afrika und ist für diese Aufgabe in einzigartiger Weise qualifiziert.Informationen zu WHR Group, Inc.WHR-Gruppe Inc. (WHR) ist ein in Privatbesitz befindliches, kundenorientiertes Unternehmen für globales Umzugsmanagement, das sich durch seine erstklassige Serviceleistung und modernste, firmeneigene Technologie auszeichnet. WHR hat Büros in Pewaukee, Wisconsin, Schweiz und Singapur. Mit einer Kundenbindungsrate von 100 % in den letzten zehn Jahren positioniert sich WHR weiterhin als der vertrauenswürdige Anbieter bei dem weltweiten Transfer von Mitarbeitern. Um mehr über WHR zu erfahren, besuchen Sie http://www.whrg.com oder folgen Sie @WHRGroup auf LinkedIn, Twitter und Facebook.MedienkontaktMindy Stroiman, Corporate WriterE-Mail: Mindy.Stroiman@whrg.comTel.: 262-523-7510 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1168846/WHR_Group_Logo.jpgOriginal-Content von: WHR Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150795/4771934