Bis Anfang August konnte der Preis für eine Feinunze Gold auf ein Rekordniveau von 2.075 US-Dollar dynamisch zulegen und seinen seit Mitte August 2018 andauernden Aufwärtstrend weiter ausbauen. Für höre Notierungen reichte die Kraft jedoch nicht mehr aus, nur wenig später fiel das glänzende Edelmetall auf seinen zuvor überwundenen Aufwärtstrend sowie die Kursmarke um 1.862 US-Dollar zurück. Diese Unterstützung konnte die letzten Monate über weitere Verluste vermeiden, in dieser Woche allerdings wurde dieser Support verlassen, zudem ist der Gold Future wieder in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend zurückgesetzt. Damit geht jedoch gleichzeitig ein kleineres Verkaufssignal einher und bietet wieder bessere Handelsansätze, als in der zuvor volatilen Seitwärtsphase.

Weitere Abschläge wahrscheinlich

Mit einem weiteren potenziellen Impfstoff eines dritten Pharmaunternehmens ließen Anleger kurzfristig vom Gold ab, sollte sich ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb ...

