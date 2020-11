DGAP-News: Axxion S.A. / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

Grevenmacher, 24.11.2020. Trotz der ungewöhnlichen Zeiten, die die Weltbevölkerung und auch die Finanzbranche seit dem Frühjahr erleben, stellt die Service-KVG Axxion die Weichen für die Zukunft und investiert in neue Services.

Mit Armin Clemens verpflichtet das Unternehmen einen erfahrenen Mann der Luxemburger Fondsbranche. Der 43-jährige ist seit 20 Jahren im Großherzogtum in verschiedenen Fach- und Führungspositionen des Fondsgeschäfts tätig, zuletzt als Abteilungsleiter bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. Dort trug er wesentlich zum Auf- und Ausbau des AIF-Geschäfts bei und sammelte Erfahrung als Verwaltungsrat und Geschäftsführungsrat in Luxemburger Fonds, sowohl in UCITS als auch in AIF und Spezialfonds. Bei Axxion übernimmt der Bankbetriebswirt die Abteilungsleiterposition im Risk Management und wird mit seiner Expertise neue Impulse für Financial Assets setzen. Mit ihm plant Axxion neue Assetklassen im Bereich der Real Assets für die Fonds zu erschließen.

Personalaufbau auch in anderen Bereichen In den zurückliegenden Monaten konnten zahlreiche neue Fondsprojekte gewonnen und zum Teil schon realisiert werden. Um dem Wachstum Rechnung zu tragen und den Qualitätsanspruch der angebotenen Dienstleistungen weiter halten zu können, hat Axxion auch in anderen Bereichen neue Experten für sich gewonnen. "Neben dem Neugeschäft sind auch die stetig wachsenden Anforderungen von Seiten der europäischen Aufsichtsbehörden Grund für unseren kontinuierlichen Bedarf an kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", so der Vorstandsvorsitzende und Inhaber Thomas Amend. "Wachsende Aufgaben im Risk Management, Outsourcing Controlling, Financial Reporting und Corporate Functions sind nur ein Aspekt. Unseren Schwerpunkt setzen wir stets auf die Unterstützung unserer Kunden im Fondsmanagement und Vertrieb. Persönlicher Service, ergänzt durch maßgeschneiderte Tools aus unserem IT-Umfeld, bleibt auch zukünftig unser Markenzeichen."

Zum Axxion-Team zählen aktuell 55 Mitarbeiter. Hinzu kommen rund 30 Mitarbeiter bei der 100%igen Tochtergesellschaft navAXX S.A., die auf die Fondsbuchhaltung, das Anteilscheingeschäft und IT-Dienstleistungen spezialisiert ist. Ziel für die Zukunft ist weiterhin ein nachhaltiges, organisches Wachstum, das durch den engagierten Einsatz von hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleistet wird. Kontakt bei Rückfragen: Jennifer König

Axxion - die etwas andere Fondsgesellschaft Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet über 150 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion S.A. - 15, rue de Flaxweiler - 6776 Grevenmacher - Luxemburg - Tel: +352 769494 602 Zusatzmaterial zur Meldung:



