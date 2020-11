The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.11.2020Aktien1 CA27786R1038 Eat Beyond Global Holdings Inc.2 CA48222R1010 Juva Life Inc.3 KYG8569B1041 Sunac Services Holdings Ltd.4 AU0000038531 XREF Ltd.5 US00202F1021 A.P.Moeller-Maersk A/S6 US68163W1099 Olympus Corp.7 HU0000180211 Ormester Vagyonvedelmi Nyilvanosan Mukodo Rt.8 US30315R1077 F-star Therapeutics Inc.9 US40434H2031 HTG Molecular Diagnostics Inc.10 CA3502676057 Fosterville South Exploration Ltd.11 CA64782A1075 New Pacific Metals Corp.12 GB00BMH19X50 Altyn PLC13 FR00140006O9 Solocal Group14 US30283W3025 FTS International Inc.Anleihen1 XS2264155305 Carnival Corp.2 FR0014000RR2 Engie S.A.3 US718546AZ72 Phillips 664 XS2263765856 Usbekistan, Republik5 US55342UAM62 MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.6 XS2263684180 Nestlé Finance International Ltd.7 CH0581947725 Ford Motor Credit Co. LLC8 DE000NLB3DP3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 XS2264545273 American Honda Finance Corp.10 USG33858AA20 Ferroglobe PLC/ Globe Speciality Metals Inc.11 XS2263684776 Nestlé Finance International Ltd.12 US747262AK96 QVC Inc.13 US747262AM52 QVC Inc.14 XS2264161964 Telia Company AB15 FR0014000S75 Téléperformance SE16 XS2262961076 ZF Finance GmbH17 US87031CAA18 AB Svensk Exportkredit18 XS2264194205 CTP B.V.19 XS2263684933 Nestlé Finance International Ltd.20 USU66962AU20 NRG Energy Inc.21 XS2263535853 Tritax Big Box REIT PLC22 XS2259127269 Kommuninvest i Sverige AB23 XS2259808702 National Express Group PLC