Tesla boomt an der Börse - und das wirkt sich massiv auf das Vermögen von Chef Elon Musk aus: Nun überholte er auf einer Liste der Überreichen sogar Bill Gates. An Amazon-Boss Bezos kommen beide aber nicht heran. Der Höhenflug des US-Elektroautobauers Tesla an der Börse lässt das Vermögen von Firmenchef Elon Musk immer weiter steigen. Dem Milliardärs-Ranking Bloomberg Billionaires Index zufolge überholte der 49-jährige Starunternehmer am Montag den Microsoft-Mitgründer Bill Gates und gilt nun als zweitreichster Mensch der Welt. Amazon-Chef Bezos unerreichbar an der Spitze Dank des kräftigen Kursanstiegs ...

