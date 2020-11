Hannover (www.anleihencheck.de) - Ein Termin nach dem anderen verstreicht und noch hat sich nicht geklärt, wie der beschlossene Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union genau aussehen soll, so die Analysten der NORD LB.Die Verhandlungen würden weiterlaufen, die konjunkturellen Risiken seien groß. Denn das Vereinigte Königreich habe nicht nur einen Brexit zu bewältigen, sondern auch noch die Coronakrise. So würden die Analysten der NORD LB in ihren Berechnungen davon ausgehen, dass es im Falle eines "Hard Brexit" - also eines unkoordinierten Austritts - in Großbritannien nach einem katastrophalen Jahr 2020 mit einem Minus beim BIP um -11,5% zu einem weiteren BIP-Einbruch von knapp 5% in 2021 kommen dürfte. Sollte dagegen ein "Soft Brexit" mit abfedernden Verträgen zustande kommen, könnte für 2021 eine Erholung von knapp 6% erreicht werden. Die Differenzen dieser beiden möglichen Szenarien seien also durchaus immens! ...

