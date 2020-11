Die bereits in Genf und Lausanne vertretene Privatbank eröffnet eine neue Einheit in Zürich und ernennt Stephan Keiser zum Leiter.Genf / Zürich - Die bereits in Genf und Lausanne vertretene Privatbank Gonet & Cie SA verstärkt ihre Präsenz in der Schweiz: Sie eröffnet eine neue Einheit in Zürich und ernennt Stephan Keiser zum Leiter. Gonet & Cie SA freut sich bekannt zu geben, dass sie ihre Präsenz auf ihrem Heimatmarkt durch die Eröffnung einer Niederlassung in Zürich ausbaut. Diese neue strategische Initiative der Bank...

Den vollständigen Artikel lesen ...