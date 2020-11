Es wird erwartet, dass die Bank of Japan (BoJ) bis zu 478 Millionen Dollar im Rahmen des Bankenhilfsprogramms ausgeben wird, sagte der Exekutivdirektor der Zentralbank, Kimihiro Etoh, am Dienstag in einer Parlamentsansprache. Der Beamte sagte, dass "wenn alle regionalen Kreditgeber mit Konten bei der BoJ die Voraussetzungen erfüllen würden, um sich ...

