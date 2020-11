Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Dienstag im frühen Geschäft etwas an.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Dienstag im frühen Geschäft etwas an. Nach sechs Tagen des orientierungslosen Seitwärtstrends geht es damit nach guten US-Vorgaben moderat aufwärts, zumindest für den Moment. Für leichten Rückenwind bei den Investoren sorgt für einmal Donald Trump. Seine Ankündigung, den Weg für den neu gewählten Präsidenten Joe Biden frei zu machen...

Den vollständigen Artikel lesen ...