Fast ungebremst breitet sich das Coronavirus in der Welt aus. Australien scheint wie andere Länder der östlichen Erdhalbkugel auf einem guten Weg, Covid-19 im Zaum zu halten. Für Einreisende aus anderen Ländern will die australische Fluggesellschaft Qantas den Nachweis einer Impfung gegen das Virus zur Bedingung machen. Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus will Australiens nationale Fluggesellschaft Qantas eine Impfpflicht für ihre Passagiere einführen. Sobald ein Impfstoff verfügbar ...

