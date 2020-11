Wie auch die Deutsche Börse, weitet auch die Wiener Börse ihre tägliche Handelszeit aus. Mit dem Update des XETRA® T7 Handelssystems wird an der Wiener Börse per 1. Dezember die Funktionalität "Handel zum Schlusskurs" (Trade at Close; TaC) eingeführt. Sie ermöglicht Marktteilnehmern bis zu 10 Minuten nach der Schlussauktion zum offiziellen Schlusskurs zu handeln. Es kommt in dieser Zeit zu keiner neuen Preisbildung. Handelsteilnehmer, die diese Funktion in Anspruch nehmen möchten, müssen ihre Börsenaufträge entsprechend kennzeichnen. Durchschnittlich finden rund ein Drittel aller Aktiengeschäfte in der Schlussauktion statt. Wiener Börse-Chef Christoph Boschan: "Die Bedeutung der börslichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...