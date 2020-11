Der heimische Markt hat am Montag klar im Plus geschlossen, der ATX ging mit einem Plus von 1,0% aus den Handel und damit deutlich unter dem Tageshoch, das bei fast zwei Prozent am Vormittag gelegen war, konnte aber die meisten europäischen Börsen überflügeln. Bei den Einzelwerten konnten sich vor allem die Ölwerte gut verbessern, OMV erzielte ein Plus von 2,8% und Schoeller-Bleckmann konnte sich um 2,1% steigern, sie profitierten von der europaweiten Stärke des Sektors. Immofinanz konnte sich vor der am Mittwoch anberaumten Präsentation der Geschäftszahlen um 2,1% verbessern, S Immo, wo bereits heute Zahlen vorgelegt werden, legte um 0,6% zu, und auch dasdritte Immobilienunternehmen im ATX, CA Immo, das ebenfalls am Mittwoch Zahlen vorlegen wird, ...

