Unterföhring (ots) - Zum zweiten Mal in dieser Saison überträgt ProSieben am 29. November 2020 ein Sonntagsspiel der NFL ab 22:15 Uhr live: Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers, wo am 7. Februar 2021 der 55. Super Bowl ausgetragen wird. Es ist das Giganten-Duell zwischen Titelverteidiger und Titelsammler: Patrick Mahomes, Quarterback-Star der neuen Generation und dem G.O.A.T. (Greatest of all time) Tom Brady. Beide Teams haben die NFL-Playoffs klar im Visier, jetzt gilt es, die Positionen zu festigen. Kommentiert wird das Topspiel von Jan Stecker und Patrick Esume, mit News aus dem Netz versorgt Netman-Ikone Christoph "Icke" Dommisch ranNFLsüchtige.Bereits an Thanksgiving, in der Nacht von Donnerstag, 26. November auf Freitag, 27. November 2020, zeigt ProSieben ab 2:10 Uhr das Spitzenspiel der AFC North, die Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers - das einzige noch ungeschlagene NFL-Team in dieser Saison, kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus.ProSieben MAXX zeigt am Thanksgiving-Donnerstag um 21:10 Uhr eine Dokumentation über den aktuellen Super-Bowl-Champion "America's Game: The 2019 Kansas City Chiefs". Direkt im Anschluss startet ProSieben MAXX mit Washington Football Team - Dallas Cowboys mit den Kommentatoren Jan Stecker und Volker Schenk ins lange Football-Wochenende.Wie an "jedem verdammten Sonntag" beginnt die NFL-Liveberichterstattung am 29. November 2020, um 18:00 Uhr mit dem Magazin ranNFLsüchtig, bevor es zum Kickoff der Arizona Cardinals gegen die New England Patriots geht, aus dem Unterföhringer "ran"-Studio berichten Carsten Spengemann und Volker Schenk.12. Spieltag auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de im Überblick:Donnerstag, 26.11.202021:10 Uhr America's Game: The 2019 Kansas City Chiefs (ProSieben MAXX/ran.de)22.10 Uhr Washington Football Team @ Dallas Cowboys (ProSieben MAXX/ran.de)2:10 Uhr Baltimore Raven @ Pittsburgh Steelers (ProSieben/ran.de)Sonntag, 29.11.202018:00 Uhr ranNFLsüchtig (ProSieben MAXX/ran.de)19:00 Uhr Arizona Cardinals @ New England Patriots (ProSieben MAXX/ran.de)19:00 Uhr Tennessee Titans @ Indianapolis Colts (ran.de)22:25 Uhr Kansas City Chiefs @ Tampa Bay Buccaneers (ProSieben/ran.de)