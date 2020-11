Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche kann mit einem neun Milliarden umfassenden Emissionsvolumen als relativ ruhig bezeichnet werden, so die Analysten der Helaba.Auffallend sei zudem gewesen, dass die Orderbücher am Ende deutlich zusammengeschrumpft seien. Entsprechend hätten sich die Aktivitäten auf dem Sekundärmarkt in Grenzen gehalten. Im weiteren Wochenverlauf sei mit Mandatierungen der Bundesländer zu rechnen. Gestern habe das Land Hessen mit einem bis September 2024 laufenden Papier (500 Mio. EUR) bereits den Anfang gemacht. ...

