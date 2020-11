Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 11.00 Uhr 46,41 US-Dollar. Das waren 0,76 Prozent mehr als am Montag. Zeitweise wurde Nordseeöl bei 46,62 Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Coronakrise im März. Der Preis für ein Fass der US-Sorte ...

