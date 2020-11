Olli Rehn, Mitglied des EZB-Rates, sagte am Dienstag, die Zentralbank müsse an ihren derzeitigen Finanzierungsbedingungen so lange wie nötig festhalten. Zusätzliche Zitate "Die EZB muss möglicherweise eine Rekalibrierung der TLTROs in Erwägung ziehen." "PEPP und Bankkredite sind zur Stimulierung am besten geeignet." "Der Stillstand beim EU-Recovery-Fund ...

