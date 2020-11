Mainz (ots) -In der zweistündigen Spezialausgabe "Markus Lanz - Das Jahr 2020" blickt ZDF-Moderator Markus Lanz am Mittwoch, 25. November 2020, live ab 20.15 Uhr im ZDF, gemeinsam mit seinen Gästen auf das außergewöhnliche Jahr 2020 zurück."Die neue Sendung wird beste Abendunterhaltung bieten. Sie wird Menschen und ihre Geschichten in den Fokus rücken. Sie wird sich Zeit nehmen, um zu erklären und zu hinterfragen", so Markus Lanz.Er spricht mit Politikern, die beherzt und aufklärerisch die Menschen durch die Krise geführt haben. Mit Virologen, den neuen "Stars", und mit Prominenten, die schildern, wie stark sie durch den erneuten Lockdown betroffen sind und wie sie den Kampf gegen die Krise aufgenommen haben.Zu Gast in der Sendung sind mit Prof. Karl Lauterbach und Prof. Hendrik Streeck zwei Corona-Experten, die erklären, welche langfristigen Erwartungen sie mit den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels am Mittwoch, 25. November 2020, verbinden, und warum Deutschland bislang recht gut durch die Krise gekommen ist. Außerdem spricht Markus Lanz mit dem Ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg, Peter Tschentscher, und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder über die aktuellen Maßnahmen und darüber, wie sich das eigene Rollenverständnis in den vergangenen Monaten hin zum regionalen Krisenmanager entwickelt hat.Chefärztin Dr. Jördis Frommhold von der Rehaklinik in Heiligendamm berichtet über die Behandlung von COVID-19-Patienten und über die vielfältigen Spätfolgen von Corona-Infektionen. Ihre Patientin Susanne Herpold ist eine der ersten Deutschen, die daran erkrankte. 13 Tage lang lag sie im Koma. Sie erzählt vom schweren Krankheitsverlauf und ihrer mehrwöchigen Reha. Im von Bernhild Braun geleiteten Seniorenzentrum in Mainz gab es zahlreiche COVID-19-Fälle. Sie berichtet über den schwierigen Alltag in der Altenpflege in Zeiten der Pandemie.Markus Lanz begrüßt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, mit dem er über deutsche Erfolge in der Impfstoffentwicklung spricht, und darüber, welche Auswirkungen die Forschungsergebnisse auf das Miteinander zu Weihnachten und im neuen Jahr haben werden.Im Februar erschütterte das rassistische Attentat von Hanau Deutschland. Elf Menschen starben. Ajla Kurtovic verlor ihren Bruder. Bei Markus Lanz erinnert sie sich an den schicksalhaften Abend. Gemeinsam mit der Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock sprechen sie auch über Versäumnisse von Politik und Polizei in diesem Fall.Der Landrat von Heinsberg, Stephan Pusch, berichtet, wie er monatelang an vorderster Front in seinem Landkreis gegen die Pandemie kämpfte, die Politik zu mehr Hilfe aufrief und wie es in Heinsberg heute aussieht. Zu Gast ist Leonard Heß, dessen 54-jähriger Vater nach einem Ischgl-Urlaub erkrankte und starb, und Bochums erstes COVID-19-Opfer ist.Getroffen vom Lockdown zeigt sich auch TV-Koch und Unternehmer Tim Mälzer, der lange Zeit nicht wusste, wie er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seine Restaurants retten sollte. Sänger Johannes Oerding ist ebenso von der Krise betroffen - seine Tournee wurde abgesagt und vorläufig in das kommende Jahr verschoben. So spielte er 15 Mal hintereinander vor deutlich weniger Fans im Hamburger Stadtpark.Die US-Wahl liegt mehr als drei Wochen in der Vergangenheit, und noch immer verweigert Präsident Donald Trump dem neugewählten Präsidenten Joe Biden die obligatorische Gratulation zum Wahlsieg. Die ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen und Johannes Hano berichten aus dem Land, das nicht zuletzt durch die Auswirkungen der Coronapandemie vor einer Bewährungsprobe steht.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information Telefon: 06131 - 70-16100, sowie über https://presseportal.zdf.de/presse/markuslanzdasjahr2020https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4772311