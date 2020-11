Die Zahlungsausfälle von chinesischen Unternehmen werden voraussichtlich im dritten Jahr in Folge 100 Milliarden Yuan übersteigen, was die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft verdeutlicht. Laut Bloomberg trieb der sprunghafte Anstieg der versäumten Rückzahlungsverpflichtungen in den vergangenen zwei Wochen die Zahlungsrückstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...