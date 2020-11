Vancouver (British Columbia), 24. November 2020 - Inca One Gold Corp. (TSX-V: IO, OTC: INCAF. FWB: SU92) ("Inca One" oder das "Unternehmen"), das in puncto genehmigter Kapazität größte börsennotierte Golderz-Verarbeitungsunternehmen in Peru, das zwei voll integrierte Mineralverarbeitungsanlagen betreibt, stellt das folgende Update hinsichtlich des Kleinbergbausektors sowie des Formalisierungsprozess in Peru bereit.

Hinsichtlich unserer Pressemitteilung vom 31. Januar 2020 hat das peruanische Energie- und Bergbauministerium (das "MEM") eine viermonatige Amnestieperiode, beginnend mit 15. Januar 2020, gestartet, um nicht registrierten kleinen und handwerklichen Bergleuten eine Möglichkeit zur Formalisierung zu geben. Der Formalisierungsprozess erfordert, dass sich kleine und handwerkliche Bergleute beim MEM registrieren, die Einhaltung der Umwelt- und Sicherheitsvorschriften nachweisen sowie Steuern auf den Verkauf der geförderten Mineralien entrichten.

In den ersten vier Monaten wurde das Programm des MEM positiv aufgenommen und die Amnestieperiode wurde im Frühjahr erneut verlängert, um zusätzliche Registrierungen zu ermöglichen. Die Amnestieperiode endete offiziell am 23. September 2020 und die jüngsten Ergebnisse der Formalisierung zeigen, dass sich 88.858 Kleinbergleute in das Register der Kleinbergleute des Landes, bekannt als Registro Integral de Formalización Minera ("REINFO"), eingetragen haben. Dies bedeutet eine beträchtliche Steigerung von etwa 64 % bzw. 34.600 neuen Kleinbergleuten, die sich seit dem Beginn der Amnestieperiode Ende Januar 2020 im Rahmen des Programms eingetragen haben und sich nun im Formalisierungsprozess befinden. Diese zusätzlichen Bergleute werden zur Verarbeitung ihres Rohmaterials individuelle Verarbeitungsdienstleistungen mit überschüssiger Kapazität benötigen, wie etwa die beiden Anlagen von Inca One, Chala One und Kori One.

"Ich freue mich, dass die Verlängerung der Formalisierungsperiode dazu geführt hat, dass über 34.000 zusätzliche Kleinbergleute hinzugekommen sind, die den Weg in Richtung Formalisierung eingeschlagen haben", erklärte Edward Kelly, President und CEO von Inca One. "Der Erfolg des Formalisierungsprogramms ist entscheidend für die Schaffung einer starken Bergbauindustrie in Peru. Sie reduziert Umweltschäden und fördert den Bergbau auf verantwortungsvolle Weise, was zu weniger sozialen Unruhen und einer nachhaltigen Industrie führt. Als direktes Ergebnis dieses Prozesses und in Anbetracht eines steigenden Goldpreises verzeichnen wir bereits einen Aufwärtstrend bei neuen Bergleuten, die in unsere Werke kommen und Verarbeitungsdienstleistungen benötigen."

Inca One Gold Corp ist ein an der TSXV gelisteter Goldproduzent, der zwei vollständig zugelassene Golderzverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen produzierte im Jahr 2019 fast 25.000 Unzen Gold in seinen Betrieben und generierte in den letzten fünf Jahren Einnahmen von über 100 Millionen USD. Inca One ist bereits im sechsten Jahr der kommerziellen Produktion, wird von einem erfahrenen und kompetenten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer im Bereich Dienstleistungen für staatlich zugelassene Kleinbergbaubetriebe in Peru etabliert hat. Peru ist der sechstgrößte Goldproduzent der Welt und sein Kleinbergbausektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Inca One verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag und strebt das vierte Jahr in Folge ein gesteigertes Produktions- und Umsatzwachstum an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.incaone.com.

Abb. 1: Goldverarbeitungsanlagen von Inca One in Peru (links: Anlage Chala One, rechts: Anlage Kori One)

