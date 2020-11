Die 2018 von Netflix übernommenen Albuquerque Studios im US-Bundesstaat New Mexico sollen massiv ausgebaut werden. Fernab von Hollywood errichtet der Streaming-Dienst damit eines der größten Filmstudios Nordamerikas. Eine Milliarde US-Dollar will Netflix in die Produktion von Filmen und Serien in den Albuquerque Studios in New Mexico stecken. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung des Streaming-Dienstes und der Stadt hervor. Außerdem soll das Studiogelände deutlich ausgeweitet werden. Über die nächsten zehn Jahre soll die Investition 1.000 neue Filmjobs in Albuquerque schaffen. Außerdem sollen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...