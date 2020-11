Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart wurde der ITRAXX Senior Financials letztendlich tiefer unterhalb von 63 gehandelt, so die Analysten der Helaba.Der Euro STOXX Banks habe seine Erholung fortgesetzt und bei 72,22 das höchste Niveau seit Anfang März markiert. Verantwortlich für die freundliche Tendenz dürften die Aussichten auf eine schnelle Zulassung eines Impfstoffes sein, wodurch die Sorgen vor erhöhten Kreditausfallrisiken gedämpft würden. In ihrem "CREDIT SPECIAL EUROPÄISCHE BANKEN: EBA SORGT FÜR MEHR TRANSPARENZ BEI KREDIT-MORATORIEN" würden die Analysten näher auf den Bericht der European Banking Authority zur Nutzung von Moratorien in der Coronakrise eingehen. ...

