Hannover (www.anleihencheck.de) - In Japan sind erfreuliche BIP-Zahlen für das 3. Quartal gemeldet worden, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Mit einem Anstieg um 5,0% Q/Q habe die Wachstumsrate der realen Wirtschaftsaktivität mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen gelegen. Nach Auffassung der Analysten der NORD/LB hätte sich der Konsum der privaten Haushalte durchaus etwas stärker präsentieren können, man dürfe aber wohl dennoch auf keinen Fall von schwachen Zahlen sprechen. Allerdings sei schon festzuhalten, dass sich nun auch in Japan einfach nur der erwartete Rückpralleffekt nach der ausgeprägten Schwäche im 2. Quartal zeige. Das Land sei bisher zwar relativ gut durch die Coronavirus-Krise gekommen, kämpfe am aktuellen Rand jedoch ebenfalls mit wieder steigenden Fallzahlen. Dieses Faktum dürfte das Wachstum im 4. Quartal belasten. Perspektivisch möge der jüngst verkündete Abschluss eines großen Handelsabkommens in der Asia-Pacific-Region der exportorientierten japanischen Ökonomie helfen. ...

