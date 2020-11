Märkte um 12: Starke Wall Street gibt dem DAX Kursauftrieb - Kurs-Rallye bei MTU Aero Engines

Der DAX kann am Montagmittag trotz schlechter Konjunkturnachrichten erneut zulegen und notiert damit über der 13.200er-Marke. So ist der Ifo-Geschäftsklimaindex den zweiten Monat in Folge gefallen. Der Teil-Lockdown bereitet den Unternehmenschefs Sorgen, vor allem im Dienstleistungsbereich.

Rückenwind kommt für den DAX dagegen von der Wall Street. Die wichtigsten US-Aktienindizes notieren nur knapp unter ihren vorangegangenen Allzeithochs. Neue Rekordmarken dürften hier in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,9% 13.243 MDAX +0,2% 29.064 TecDAX -0,5% 3.039 SDAX +0,4% 13.607 Euro Stoxx 50 +1,1% 3.499

Am Dienstagmittag gab es im DAX 25 Gewinner und fünf Verlierer. Am stärksten gewann die MTU Aero Engines-Aktie (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), die zeitweise um über fünf Prozent zulegte und damit die Anfang November gestartete neue Aufholbewegung fortsetzte.

