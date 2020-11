Die Auftragsbücher sind voll. Heute erhielt die Aktie einen neuen Schub. Das Stichwort lautet "E-Mobility-Fantasie". Schaltbau baut ein neues Werk in Velden. Das intern als "NExT Factory" bezeichnete Werk am Hochtechnologiestandort Bayern wird künftig einer der modernsten Produktionsstätten von sicherheitsrelevanten Komponenten für moderne Gleichstrom-Anwendungen wie E-Mobility und zugehörige Infrastrukturen gehören. Der Sektor wuchs im dritten Quartal um 72 % und wird durch das neue Werk immer mehr Gewicht erhalten.



