Die Kursrallye bei Plug Power scheint kein Ende zu nehmen. Am Montag stiegen die Papiere des Brennstoffzellenherstellers schon wieder auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 26,87 Dollar. So viel kostete die Aktie zuletzt im Jahr 2008. Auf der Suche nach neuen Kurszielen wandert der Blick daher weit in die Vergangenheit. Am Montag stand zum Handelsschluss ein Plus von 10,3 Prozent auf 26,87 Dollar zu Buche. Damit hat die Plug-Power-Aktie das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 25,49 Dollar klar überwunden und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...