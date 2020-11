FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gute Stimmung an den Aktienmärkten hat als sicher empfundene Anlagen am Dienstag unter Druck gesetzt. Der für Bundesanleihen richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,06 Prozent auf 175,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,57 Prozent.

An den Finanzmärkten steht die Aussicht auf eine schnelle Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe weiter im Vordergrund. Riskantere Anlagen profitieren, sicherere Wertpapiere werden dagegen weniger stark nachgefragt. Unterstützt wurde die gute Stimmung auch durch Wachstumsdaten aus Deutschland, die etwas besser ausfielen als bisher bekannt.

Etwas Unterstützung erhielten Bundeswertpapiere durch Konjunkturumfragen aus Deutschland und Frankreich. In den beiden größten Volkswirtschaften des Euroraums trübte sich die Unternehmensstimmung im November ein. Besonders betroffen war der Dienstleistungssektor, der unter den jüngsten Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie besonders leidet. "Die Wintermonate werden schwierig", sagte Thomas Gitzel. Chefökonom der VP Bank, mit Blick auf die erwartete wirtschaftliche Abschwächung.

Am Nachmittag werden in den USA einige Konjunkturdaten veröffentlicht. Darunter befinden sich Zahlen vom Immobilienmarkt und die Verbraucherstimmung des Conference Board./bgf/jkr/fba