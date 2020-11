DJ Brinkhaus gegen Lockerungen an Silvester und für Hilfen von Ländern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ist gegen eine Lockerung der Corona-Beschränkungen an Silvester und will bei einer Verlängerung der Milliardenhilfen für die Wirtschaft ab Januar auch die Länder zur Kasse bitten. "Weihnachten wollen die Menschen zusammen mit ihrer Familie feiern, das ist nicht nur für die älteren Menschen sehr wichtig. Aber Silvester müssen wir nun wirklich nicht wieder alles aufmachen. Weihnachten und Silvester zusammen würde uns wahrscheinlich wieder stark zurückwerfen", sagte Brinkhaus dem Nachrichtenmagazin Spiegel vor den Bund-Länder-Beratungen.

Laut Medienberichten haben sich die Bundesländer im Vorfeld darauf verständigt, Treffen von zehn Menschen an Weihnachten und Silvester zu erlauben. Außerhalb der Feiertage sollen sich nur fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, abgesehen von Kindern. Am Mittwoch soll noch eine Einigung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erzielt werden. Brinkhaus betonte, dass im Vergleich zu anderen europäischen Ländern die aktuell geltenden deutschen Maßnahmen nicht so streng seien.

Lockdown kann nicht ewig finanziert werden

Brinkhaus äußerte zudem Zweifel an der Weiterführung der Staatshilfen für betroffene Firmen, wie sie aktuell gewährt werden. "Wir brauchen nachhaltige Maßnahmen, um die Ausbreitung dauerhaft zu stoppen. Wir können diesen Lockdown nicht ewig weitermachen und auch nicht finanzieren", so Brinkhaus. Aktuell würde der Lockdown mit Bundesgeldern abgefedert, obwohl im Wesentlichen die Länder über die Maßnahmen im Kampf gegen Corona entschieden.

"Sollte im Januar und Februar das öffentliche Leben wegen der Infektionslage noch weiter eingeschränkt bleiben, dann müssen die Länder bei den Milliardenhilfen mitmachen. Der Bund kann nicht mittelfristig für alles zahlen. Auch deshalb ist es so wichtig, sich jetzt auf konsequente Maßnahmen zu verständigen, die uns dauerhaft weiterhelfen", so der CDU-Politiker.

November 24, 2020 07:21 ET (12:21 GMT)

