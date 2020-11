Mainz (ots) -ab Sonntag, 29. November 2020, 21.00 UhrErstausstrahlungen In einem Jahr, in dem es wegen der Coronapandemie kaum Konzerte und Shows gibt, in dem sich die Fragen und Probleme unserer Zeit wie unter einem Brennglas verdichten, braucht es dringend satirische Einordnung. Diese gibt Ariane Alter ab Sonntag, 29. November 2020, 21.00 Uhr, in vier neuen Folgen ihrer Show "Satire Battle" in 3sat. Hier treffen Kabarettistinnen und Kabarettisten aufeinander, um beide Seiten einer Medaille zu beleuchten - im direkten Schlagabtausch Pro gegen Contra. In der 3sat-Mediathek sind die Folgen jeweils am Sendetag ab 6.00 Uhr zwei Jahre lang abrufbar.In den vier Ausgaben lädt 3sat-Moderatorin Ariane Alter jeweils zwei Pärchen zum satirischen Streitgespräch im Berliner Tempodrom ein:Sonntag, 29. November 2020, 21.00 Uhr: Timo Wopp vs. Chin Meyer und Katie Freudenschuss vs. SuchtpotenzialSonntag, 6. Dezember 2020, 21.00 Uhr: Helene Bockhorst vs. Philip Simon und Lisa Feller vs. Jan Philip ZymnySonntag, 13. Dezember 2020, 21.15 Uhr: Stefan Danziger vs. Lisa Catena und Lena Kupke vs. Moritz NeumeierSonntag, 20. Dezember 2020, 21.00 Uhr: Sebastian 23 vs. Jean P. Kindler und Florian Schröder vs. Cordula Stratmann Diskutiert werden unter anderem folgende Fragen: Sind soziale Netzwerke der Untergang des Abendlandes oder die Rettung der Demokratie? Können wir der Polizei vertrauen oder läuft bei ihr etwas gewaltig schief? Ist es Zeit für die Einführung der Reichensteuer? Auch über die Zukunft des Autos, des Bargelds und der guten alten Silvesterböllerei streiten sich die Gäste. Nach dem Battle lädt Ariane Alter ihre Gäste zur Diskussion in gemeinsamer Runde. In kurzen Reportagen bietet sie mittels kleiner Experimente und lustiger Aktionen eine zusätzliche, ganz andere Perspektive auf das jeweilige Thema.Mit "Late Night Alter" hat Ariane Alter in ZDFneo seit Oktober 2020 ihre eigene Show. Von Diversitäts- und Genderthemen über Gentrifizierung bis zur Klimakrise - Ariane Alter greift in der Show gesellschaftspolitische, popkulturelle und boulevardeske Themen der 25- bis 39-Jährigen auf. Donnerstags um 22.15 Uhr in ZDFneo und ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/satirebattle"Satire Battle" für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/prvX7/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4772668