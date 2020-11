Mainz (ots) -Die deutschen Fußballerinnen möchten ihren Durchmarsch in der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 in England fortsetzen: Die DFB-Auswahl trifft am Freitag, 27. November 2020, auf das Team aus Griechenland. Das ZDF überträgt das Spiel live. Sven Voss begrüßt das ZDF-Publikum um 15.45 Uhr aus dem Sportpark in Ingolstadt. Kommentatorin der Begegnung ist Claudia Neumann.Die Fußball-EM der Frauen sollte 2021 stattfinden, wurde aber pandemiebedingt auf 2022 verlegt. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt in der EM-Qualifikationsgruppe I zusammen mit Irland, Griechenland, der Ukraine sowie Montenegro und belegt nach sechs Spielen souverän den ersten Platz. Mit einem Torverhältnis von 37:0 sollte auch das Spiel gegen die viertplatzierten Griechinnen eine lösbare Aufgabe für die DFB-Frauen sein.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4772724