Erstmals im 21. Jahrhundert liegt der Marktanteil von Diesel-Neuwagen in West-Europa deutlich unter 30 Prozent. Autopapst Dudenhöffer glaubt, dass schon 2026 in Europa mehr neue Elektroautos als Diesel verkauft werden. In Europa werden immer weniger neue Diesel-PKW verkauft. In den ersten neun Monaten dieses Jahres waren in West-Europa (EU-15 plus Schweiz und Norwegen) nur noch 27,1 Prozent aller ...

