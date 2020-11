Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zuletzt war eine Sektorrotation am Markt zu erkennen. Branchen die besonders stark unter der Corona-Pandemie leiden wie die Luftfahrbranche oder die Tourismusbranche waren wieder gefragter. Corona-Gewinneraktien wie HelloFresh gerieten unter Druck. Ob man weiterhin auf diesen Turnaround spekulieren sollte, verrät Kristian Volaric von der flatex Bank in dieser Sendung. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die wichtigsten Termine in dieser Handelswoche und die Entwicklung des deutschen Leitindex.