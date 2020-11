Bonn (ots) - Weihnachten und Silvester werden in diesem Jahr anders ausfallen. So viel ist sicher. Zwar beraten Bund und Länder an diesem Mittwoch über Ausnahmen an den Feiertagen, doch bis zum 20. Dezember sollen Kontaktbeschränkungen verlängert - in Teilen sogar verschärft werden. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt, anders als erhofft, viel zu langsam. Wie sind die aktualisierten Maßnahmen zu bewerten? Sind sie "alternativlos"? Vor welche Herausforderungen stellt sie das Zusammenleben?Alexander Kähler diskutiert mit:- Prof. Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe, Bernhard-Nocht-Institut- Prof. Christiane Woopen, Medizinethikerin, Universität Köln- Ursula Nonnemacher, B'90/Die Grünen, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz, Brandenburg- Heinz-Peter Meidinger, Präsident Deutscher LehrerverbandWiederholung 24:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4772732