BentallGreenOak (BGO) gab heute bekannt, dass seine globale Immobilien-Investmentplattform wiederum hohe Plätze im jährlichen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) belegt. Die Rangliste 2020 markiert das 10. Jahr hintereinander der ausgezeichneten weltweiten Führungsarbeit von BGO im Bereich ESG. Der gesteigerte Fokus des Unternehmens auf die Widerstandskraft von Vermögenswerten als wichtiges Element seiner Investmentverwaltungsstrategie für seine Kunden hat dazu geführt, dass mehrere BGO-Konten den weltweiten Spitzenplatz bei 412 Teilnehmern im Resilience Module von GRESB belegten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Der BGO Diversified US Property Fund konnte seine Führungsposition seit 2019 beibehalten mit Platz 1 im U.S. Diversified, Core Peer Group, Platz 2 insgesamt in allen Teilen Amerikas, Diversified Sector, und Platz 4weltweit für Diversified, Non-listed, Core Peer Group. Das Sun Life General Account erzielte sein bisher bestes Ergebnis mit Platz 2in Kanada und Platz 6weltweit in der Diversified, Non-listed, Core Peer Group. Der Prime Canadian Fund setzte seine Tradition in der Gruppe der Top 3 fort mit Platz 3in Kanada für seine Peergroup. Prime erhielt zudem den Sector-Leader-Award für Developments, in der Kategorie Diversified Office/Residential, Non-Listed. Im ersten Jahr der Teilnahme am GRESB unter BGO verbesserte der West End of London Property Unit Trust (WELPUT) seine Position auf den 3. Platz in der Kategorie UK Office: Corporate, Value-Added Peergroup und Platz 8weltweit in der Gruppe Office, Non-listed.

"Bei uns gehört Nachhaltigkeit zu den Leitgrundsätzen unseres Ansatzes für Unternehmensverantwortung und sie bietet eine enorme Wachstumschance für unsere Kunden. Dies zeigt sich in den Ergebnissen, die wir in diesem Jahr bei GRESB erzielen konnten", so Sonny Kalsi, Chief Executive Officer von BentallGreenOak. "BGO-Mitarbeiter in der ganzen Welt engagieren sich für kontinuierliche Innovation und die Erkundung ungenutzter Chancen, um mithilfe des erstklassigen ESG-Programms Wert für unsere Kunden zu schaffen. Wir freuen uns darauf, weiter auf die in diesem Jahr erzielten Erfolge aufzubauen."

"Die nachhaltige Spitzenleistung des ESG-Programms von BentallGreenOak ist wirklich erstaunlich und setzt Maßstäbe unter den Kollegen weltweit. Nach mehr als 10 Jahren anerkannter Führungsarbeit bestätigt der 2020 GRESB Sector Leader Award, dass das Engagement von BentallGreenOak für Nachhaltigkeit, Innovation und positive Erfolge auf allen Unternehmensebenen tief verwurzelt ist", erklärte Dan Winters, GRESB Head of Americas.

"Der Spitzenplatz unserer Fonds im GRESB Resilience Module verweist auf die Bedeutung, die BGO der Abhilfe von Klimawandelrisiken im Bereich Immobilien und Portfolios zumisst, um langfristige Renditen für unsere Kunden und Anleger voranzutreiben", sagte Anna Murray, Managing Director and Global Head of ESG bei BentallGreenOak. "Wir sind stolz auf den Wert, den unsere Investment-Management- und Immobilien-Teams auf die Zukunftsfähigkeit unserer Portfolios legen. Strategische Planung, datenorientierte Erkenntnisse und standardisierte Methoden versetzen unsere Teams in die Lage, beim Aufbau von zukunftsgerichteten Portfolios für die Kunden und Anleger von BGO kritische Schwachstellen zu ermitteln und die damit verbundenen Risiken zu mindern."

Im Jahr 2020 nahmen mehr als 1.200 Immobilienfirmen, Immobilien-Investment-Trusts (REIT), Fonds und Projektentwickler an dem Real Estate Assessment von GRESB teil, die zusammen verwaltete Vermögenswerte im Wert von 4,8 Billionen US-Dollar repräsentierten. Die Bewertung erstreckte sich auf mehr als 96.000 Vermögenswerte in 64 Ländern.

Über GRESB

Mit den Global Real Estate Sustainability Benchmark ("GRESB") Awards werden sieben Nachhaltigkeitsaspekte unter Verwendung von 50 immobilienbezogenen Indikatoren bewertet. Dazu gehören Informationen über Leistungsindikatoren von Immobilien, wie etwa Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Abfall. Nähere Einzelheiten zu dem Fragebogen und der GRESB-Bewertung und Gewichtung der Antworten erhalten Sie unter https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment/.

Über BentallGreenOak

BentallGreenOak ist ein führender, weltweit tätiger Immobilien-Investment- und -Management-Berater und ein global angesehener Anbieter von Immobiliendienstleistungen. BentallGreenOak betreut die Interessen von mehr als 750 institutionellen Kunden mit verwalteten Vermögenswerten von rund 50 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2020) und Kompetenzen in der Vermögensverwaltung von Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Multiwohnimmobilien in der ganzen Welt. BentallGreenOak verfügt über Niederlassungen in 24 Städten in zwölf Ländern mit tiefgreifender Erfahrung, lokalen Marktkenntnissen und ausgedehnten Netzwerken in den Regionen, wo wir investieren und Immobilienwerte für unsere Kunden verwalten. BentallGreenOak gehört zu SLC Management, dem institutionellen Asset-Management-Geschäftsbereich von Sun Life für alternative und traditionelle Vermögenswerte.

Zu den oben genannten verwalteten Vermögenswerten gehören Immobilien und Hypotheken-Investments, die von der BentallGreenOak-Unternehmensgruppe und verbundenen Unternehmen verwaltet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bentallgreenoak.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

