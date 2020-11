TSXV-F

OTCQB-FIOGF

FSE-2FO

Vancouver, British-Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) ("Fiore" oder das "Unternehmen" https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ ) freut sich, die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms auf seinem Gold Rock Projekt in Nevada bekannt zu geben (Abbildung 1). Diese neuesten Ergebnisse weisen weiterhin mächtige Abschnitte mit einer Oxid-Goldmineralisierung sowohl innerhalb als auch außerhalb der aktuellen Ressourcengrubenschalen auf. Wir erachten dies als ermutigend für unsere Bemühungen, im Rahmen der laufenden Machbarkeitsstudie ("FS") bei Gold Rock die abgeleiteten Ressourcen hochzustufen und die gesamte Ressourcenhülle zu erweitern.

Zu den Highlights der zweiundsechzig Bohrlöcher, über die hier berichtet wird, gehören

- 48,8 m mit 2,17 g/t Gold in Bohrloch GR20-009

- 16,8 m mit 1,12 g/t Gold in Bohrloch GR20-021

- 41,2 m mit 0,97 g/t Gold in Bohrloch GR20-027

- 19,8 m mit 1,10 g/t Gold in Bohrloch GR20-029

- 33,5 m mit 0,89 g/t Gold in Bohrloch GR20-036

- 19,8 m mit 1,38 g/t Gold in Bohrloch GR20-038

- 32,0 m mit 1,41 g/t Gold in Bohrloch GR20-049

- 18,3 m mit 1,16 g/t Gold in Bohrloch GR20-051

- 18,3 m mit 1,19 g/t Gold in Bohrloch GR20-065

- 38,1 m mit 1,11 g/t Gold in Bohrloch GR20-068

Im südlichen Teil der Lagerstätte zeigt Querschnitt 1 (Abbildung 2) einen der bisher besten Gold Rock -Abschnitte in Bohrloch GR20-009, in dem 48,8 Meter mit 2,17 g/t Gold knapp unterhalb der Basis des aktuellen südlichen Grubenmantels aus der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von 2020 ("PEA") durchschnitten wurden. Zwei weitere sehr starke Abschnitte, 32,0 Meter mit 1,41 g/t Gold in Bohrloch GR20-049 und 38,1 Meter mit 1,11 g/t Gold in Bohrloch GR20-068, befanden sich ebenfalls im südlichen Teil der Lagerstätte.

Querschnitt 2 (Abbildung 3) befindet sich in der Lücke zwischen den aktuellen PEA-Grubenschalen und zeigt eine stärkere Mineralisierung im östlichen Glied des Easy Junior-Antiklinals. Bohrloch GR20-010 durchschnitt 10,7 Meter mit 0,73 g/t Gold und zeigt, dass die Mineralisierung in Richtung Osten weiterhin offen ist. Ziel der Bohrungen in diesem Gebiet war es, zu prüfen, ob eine ausreichende Mineralisierung definiert werden kann, um die beiden PEA-Grubenschalen zu einer einzigen Grube zusammenzufassen, und diese Ergebnisse sind in dieser Hinsicht ermutigend, vor allem, wenn entlang der östlichen Seite des Antiklinals weiterhin eine Mineralisierung anzutreffen ist.

Querschnitt 3 (Abbildung 4) verläuft durch das ehemalige Haufenlaugungspolstergebiet EZ Junior, wo mehrere Bohrlöcher die Mineralisierung unterhalb (GR20-029 und GR20-036) und östlich (GR20-028 und GR20-025) des aktuellen PEA-Grubenmantels abgegrenzt haben. Interessanterweise zeigen die durch das frühere Laugungspad gebohrten Löcher auch signifikante Goldreste, die im Material des Laugungspads verbleiben (z.B. die Löcher GR20-029 mit 15,2 Metern mit 0,32 g/t Gold).

Querschnitt 4 (Abbildung 5) zeigt wiederum mehrere Abschnitte unterhalb der aktuellen PEA-Grubenschalen sowohl im westlichen als auch im östlichen Teil der EZ-Antiklinalen Struktur. Bohrloch GR20-027 durchschnitt 41,2 Meter mit 0,97 g/t Gold und 25,9 Meter mit 0,31 g/t, während GR20-038 6,1 Meter mit 0,45 g/t Gold fand, unmittelbar gefolgt von 19,8 Metern mit 1,38 g/t Gold.

Tim Warman, CEO von Fiore, sagte: "Diese Bohrlöcher stellen die ersten der RC-Löcher des Bohrprogramms 2020 bei Gold Rock dar, wobei die Ergebnisse weiterhin eine starke, beständige Mineralisierung und ausgezeichnete Möglichkeiten zur Erweiterung der aktuellen Ressourcenhülle zeigen, die in die Machbarkeitsstudie einfließen. Die Arbeiten an der FS kommen gut voran; die metallurgischen Kernbohrlöcher mit großem Durchmesser sind abgeschlossen und werden zurzeit protokolliert, bevor sie zur weiteren Prüfung an das metallurgische Labor geliefert werden. Die erste Runde der HQ-Kernbohrlöcher wurde ebenfalls abgeschlossen, einschließlich detaillierter geotechnischer Protokollierung, wobei geologische Protokollierung und Probenentnahmen im Gange sind. Mehrere Explorationsbohrlöcher wurden auch auf dem Ziel Jasperoid Creek etwa 1,05 Meilen (1,7 km) nördlich der ehemaligen Grube Easy Junior gebohrt (Abbildung 1).

Da die Labors mit den COVID-19-Protokollen zu tun haben, sind die Wartezeiten für die Untersuchungen länger als normal, weshalb wir eine kurze Pause von den Bohrungen in Gold Rock einplanen, damit das Untersuchungslabor den Rückstand aufholen kann, wobei einige der Bohrer in der Zwischenzeit in die Pan Mine verlegt werden. Die bisher im Rahmen des laufenden Programms bei Gold Rock abgeschlossenen Bohrungen umfassen etwa 105 RC-Löcher, 20 HQ-Kernbohrungen und 15 metallurgische PQ-Kernbohrungen. Mit all diesen Aktivitäten wird es für Fiore ein arbeitsreiches und aufregendes Jahr werden und wir freuen uns darauf, die Gold Rock-FS voranzubringen und die erste detaillierte Ansicht unserer nächsten Mine zu liefern".

Die vollständigen Ergebnisse für die zweiundsechzig Löcher, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Beachten Sie, dass die Bohrlöcher GR20-017, -032, -041, -043 und -057 als Vorkragen für HQ- und metallurgische PQ-Kernbohrungen gebohrt wurden und die Untersuchungsergebnisse für die HQ- und PQ-Kernabschnitte dieser Bohrlöcher noch ausstehen.

Loch Von (m) An (m) Länge (m) Grade (g/t Au)

GR20-001 117.35 123.44 6.10 0.96 enthält 118.87 121.92 3.05 1.23 GR20-002 keine signifikanten Ergebnisse GR20-003 100.58 106.68 6.10 1.02 enthält 100.58 103.63 3.05 1.62 und 124.97 140.21 15.24 0.54 GR20-004 179.83 185.93 6.10 0.36 GR20-005 109.73 115.82 6.10 0.28 und 120.40 140.21 19.81 0.69 enthält 129.54 132.59 3.05 2.37 GR20-006 keine signifikanten Ergebnisse GR20-007 140.21 144.78 4.57 1.26 enthält 141.73 144.78 3.05 1.40 GR20-008 135.64 141.73 6.10 0.25 GR20-009 155.45 160.02 4.57 0.27 und 166.12 214.88 48.77 2.17 GR20-010 108.20 111.25 3.05 0.35 und 118.87 129.54 10.67 0.73 enthält 121.92 124.97 3.05 1.20 und 220.98 228.60 7.62 1.04 enthält 224.03 227.08 3.05 1.94 GR20-011 keine signifikanten Ergebnisse GR20-012 108.20 126.49 18.29 0.47 und 169.16 172.21 3.05 0.88 GR20-013 keine signifikanten Ergebnisse GR20-014 92.96 103.63 10.67 0.39 GR20-015 keine signifikanten Ergebnisse GR20-016 45.72 51.82 6.10 0.25 GR20-017 RC-Vorkragen für Kernlochbohrung GR20-018 172.21 184.40 12.19 0.39 und 193.55 196.60 3.05 0.24 GR20-019 237.74 257.56 19.81 0.47 GR20-020 131.06 135.64 4.57 0.28 GR20-021 126.49 129.54 3.05 0.56 und 134.11 150.88 16.76 1.23 enthält 140.21 144.78 4.57 2.59 und 156.97 170.69 13.72 0.73 GR20-022 keine signifikanten Ergebnisse GR20-023 keine signifikanten Ergebnisse GR20-024 keine signifikanten Ergebnisse GR20-025 1.52 10.67 9.14 0.21 und 112.78 121.92 9.14 0.43 und 128.02 143.26 15.24 0.57 GR20-026 keine signifikanten Ergebnisse GR20-027 21.34 30.48 9.14 0.43 und 149.35 190.50 41.15 0.97 enthält 153.92 185.93 32.00 1.14 und 195.07 220.98 25.91 0.31 GR20-028 0.00 12.19 12.19 0.27 und 97.54 117.35 19.81 0.58 und 123.44 132.59 9.14 1.37 enthält 124.97 132.59 7.62 1.50 GR20-029 0.00 15.24 15.24 0.32 und 19.81 22.86 3.05 0.60 und 164.59 184.40 19.81 1.10 enthält 169.16 179.83 10.67 1.64 GR20-030 158.50 166.12 7.62 0.83 GR20-031 38.10 41.15 3.05 0.25 und 131.06 134.11 3.05 0.36 und 140.21 169.16 28.96 0.61 und 173.74 176.78 3.05 0.38 und 182.88 185.93 3.05 0.25 GR20-032 RC-Vorkragen für Kernlochbohrung GR20-033 109.73 131.06 21.34 0.89 enthält 118.87 126.49 7.62 1.51 GR20-034 keine signifikanten Ergebnisse GR20-035 keine signifikanten Ergebnisse GR20-036 97.54 131.06 33.53 0.89 enthält 97.54 112.78 15.24 1.57 und 170.69 182.88 12.19 0.42 und 187.45 190.50 3.05 0.57 GR20-037 keine signifikanten Ergebnisse GR20-038 166.12 172.21 6.10 0.45 GR20-038 176.78 196.60 19.81 1.38 enthält 187.45 193.55 6.10 3.25 GR20-039 keine signifikanten Ergebnisse GR20-040 135.64 141.73 6.10 1.01 enthält 135.64 138.68 3.05 1.52 GR20-041 RC-Vorkragen für Kernlochbohrung GR20-042 108.20 111.25 3.05 0.38 GR20-042 158.50 164.59 6.10 0.49 GR20-043 RC-Vorkragen für Kernlochbohrung GR20-044 keine signifikanten Ergebnisse GR20-045 keine signifikanten Ergebnisse GR20-046 0.00 4.57 4.57 0.21 GR20-047 keine signifikanten Ergebnisse GR20-048 115.82 120.40 4.57 0.34 GR20-048 128.02 144.78 16.76 0.51 GR20-049 108.20 140.21 32.00 1.41 enthält 109.73 123.44 13.72 2.46 GR20-050 181.36 188.98 7.62 0.34 GR20-051 132.59 150.88 18.29 1.16 enthält 134.11 150.88 16.76 1.23 GR20-052 keine signifikanten Ergebnisse GR20-053 keine signifikanten Ergebnisse GR20-054 keine signifikanten Ergebnisse GR20-055 129.54 132.59 3.05 0.35 GR20-055 137.16 150.88 13.72 1.27 enthält 141.73 146.30 4.57 2.68 GR20-055 275.84 286.51 10.67 0.29 GR20-056 keine signifikanten Ergebnisse GR20-057 RC-Vorkragen für Kernlochbohrung GR20-058 keine signifikanten Ergebnisse GR20-059 121.92 128.02 6.10 0.53 GR20-060 80.77 94.49 13.72 0.32 GR20-060 106.68 117.35 10.67 0.68 GR20-061 0.00 19.81 19.81 0.26 GR20-061 160.02 182.88 22.86 0.72 enthält 169.16 173.74 4.57 2.33 GR20-062 181.36 187.45 6.10 0.30 GR20-063 keine signifikanten Ergebnisse GR20-064 143.26 149.35 6.10 0.32 GR20-065 108.20 126.49 18.29 1.19 enthält 111.25 123.44 12.19 1.51 GR20-066 ausstehende Assays GR20-067 ausstehende Assays GR20-068 47.24 56.39 9.14 0.70 GR20-068 60.96 99.06 38.10 1.11 enthält 83.82 97.54 13.72 2.33 GR20-069 ausstehende Assays GR20-070 1.52 12.19 10.67 0.38

Probenhighlights werden mit einem Cutoff von 0,006 opt (0,20 g/t) Au berechnet. Die hervorgehobenen Abschnitte enthalten weniger als 3 m (10 Fuß) Material unterhalb des Cutoff-Gehalts.

Die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung sind alle Reverse-Circulation-Löcher ("RC") und repräsentieren die ersten 45.000 Fuß (13.700 m) eines Bohrprogramms, das aus einer Mischung aus HQ- und PQ-Diamantkernbohrlöchern sowie RC- und Schalllöchern besteht. Das gesamte geplante Material für das Bohrprogramm zur Unterstützung des FS wird etwa 198.000 ft (60.000 m) betragen, wobei sich etwa 115.000 ft (35.000 m) auf die Erweiterung der Ressourcen konzentrieren, um gemessene und angezeigte Ressourcen zur Aufnahme in das FS hinzuzufügen.

Höhepunkte des Gold-Rock-Projekts und der PEA

Das bundesstaatlich genehmigte Gold Rock-Goldprojekt ("Gold Rock" oder das "Projekt") befindet sich etwa 8 Meilen südöstlich der Pan-Mine in White Pine County, Nevada. Die vor kurzem veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Gold Rock ("PEA") bietet eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine Basisfallbewertung der Erschließung des Projekts als Satelliten-Tagebaubetrieb, der eine bedeutende Infrastruktur und Verwaltung mit der angrenzenden Pan Mine teilen wird. Die PEA zeigt auch eine beträchtliche Anzahl von Möglichkeiten auf, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern, wenn Gold Rock durch Bohrungen zur Erhöhung der Mineralressource, durch weitere metallurgische Tests zur Optimierung der Ausbeute und durch geotechnische Bohrungen zur Verringerung des Abraumverhältnisses in die Machbarkeitsphase gelangt. Weitere Aktualisierungen werden im Zuge des Fortschritts der Arbeiten in diesen Bereichen erfolgen. Die PEA wurde in Übereinstimmung mit den Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (NI 43-101") des National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators erstellt. Ein technischer Bericht mit den Einzelheiten der PEA ist auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens verfügbar.

Schätzung der Gold Rock Mineralressourcen

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung des Unternehmens ("MRE"; Datum des Inkrafttretens: 31. März 2020) wurde von APEX fertiggestellt und bildet die Grundlage für die PEA. Eine Zusammenfassung der MRE ist in der nachstehenden Tabelle hervorgehoben.

Zusammenfassung der grubenbegrenzten Mineralressourcen

Ressourcen-Klassifizierung Cut-Off Grenze Unzen/T Gramm/T Tonnen/Tonnen Gold Unzen/T Gramm/T Unzen Gold Gesamt Angezeigt 0.003/0.09 20.9/19.0 0.019/0.66 403,000 Insgesamt abgeleitet 0.003/0.09 3.0 /2.7 0.025/0.87 84,300

Schlüsselannahmen, Parameter und Methoden im Zusammenhang mit den Mineralressourcenschätzungen:

Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den CIM-Definitionsstandards (2014) vorbereitet. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, haben keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen. Feinunzen pro kurze Tonne ("opt") / Gramm pro Tonne ("gpt") Diese Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Titel-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Die Tagebauressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,003 opt/0,09 gpt Gold gemeldet, der auf einem Goldpreis von US$ 1.500/oz basiert. Für das wirtschaftliche Basisfallmodell wird ein Ertragspreis von US$ 1.400 verwendet. Die Mineralressourcen sind durch eine Grubenschale mit entsprechenden Abbau- und Verarbeitungskosten, Metallgewinnungen und Grubenneigungswinkeln begrenzt. Rundungen können zu scheinbaren Summendifferenzen zwischen Tonnen, Sorte und enthaltenem Metallgehalt führen. Enthaltene Goldunzen werden in Feinunzen angegeben.

Technischer Bericht & Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Grundstücke von Fiore Gold wurden von Paul Noland (AIPG CPG-11293), VP Exploration von Fiore Gold und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Die Verweise auf das Gold Rock Projekt PEA sind dem "Technical Report on the Preliminary Economic Assessment of the Gold Rock Project, White Pine County, Nevada, USA" (der "Technische Bericht") entnommen. Der technische Bericht, der auf den 30. April 2020 datiert ist und am 31. März 2020 in Kraft tritt, wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards for Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") erstellt und ist unter dem Profil von Fiore auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter fioregold.com verfügbar. Der Bericht wurde von Michael B. Dufresne, , M.Sc., P.Geol., P.Geo. , Gregory B., Sparks, B.Sc., P.Eng. , Sam J. Shoemaker, Jr., B.S., SME Registriertes Mitglied, Warren E. Black, M.Sc., P.Geo. und Steven J. Nicholls, BA.Sc., MAIG.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore zu einem Goldproduzenten mit 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

- die Goldproduktion in der Pan Mine zu steigern und gleichzeitig die Reserven- und Ressourcenbasis zu vergrößern;

- die Exploration und Entwicklung des nahegelegenen Gold Rock Projekts voranzutreiben; und

- zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Operationen zu ergänzen

Im Namen von FIORE GOLD LTD.

"Tim Warman"

CEO

Kontakt:

info@fioregold.com

1 (416) 639-1426 Ext. 1

http://www.fioregold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (gemäß der Definition der geltenden Wertpapiergesetze), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich zukünftiger Bergbaubetriebe bei Gold Rock, einschließlich jener, die in der PEA beschrieben werden, des Ressourcenerweiterungs- und Bohrprogramms, des Potenzials zur Höherstufung abgeleiteter Ressourcen und zur Erweiterung der Gesamtressourcenhülle beim Projekt Gold Rock sowie der Pläne und Fortschritte in Richtung einer Machbarkeitsstudie für Gold Rock, erwartete Ergebnisse von Bohrungen und Studien, Mineralressourcenschätzungen, Erwartungen, dass das Unternehmen zusätzliche Mineralressourcen hinzufügen wird, die Verbesserung und Optimierung der Mineralgewinnung bei Gold Rock, die zukünftige Goldproduktion, die Aussichten des Unternehmens, das Ziel, ein Produzent von 150.000 Unzen zu werden, das Ziel, zusätzliche Produktions- oder produktionsnahe Vermögenswerte zu erwerben, sowie andere Aussagen, Schätzungen oder Erwartungen. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "Ziele", "Prognosen", "beabsichtigt", "antizipiert", "geplant", "Schätzungen", "Ziele", "wird", "glaubt", "Projekte" und ähnliche Ausdrücke (einschließlich negativer Abweichungen) identifiziert werden, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen sowie auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen getroffen wurden, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen und sich unter anderem auf voraussichtliche geologische Formationen, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Explorations- und/oder Erschließungspläne sowie die potenzielle zukünftige Produktion beziehen, die Fähigkeit, Genehmigungen für zukünftige Operationen, Bohraussetzungen und Explorationsbudgets sowie die zeitliche Planung der Ausgaben zu erhalten, die alle bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen vorausgesagt wurden, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Leistung der Pan Mine, Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich staatlicher Beschränkungen, die sich auf den Betrieb des Unternehmens auswirken, Risiken, die die Pandemie für seine Belegschaft darstellt, Auswirkungen des Virus auf die Fähigkeit, Dienstleistungen und Materialien von seinen Zulieferern und Auftragnehmern zu erhalten, sowie Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte des Unternehmens; Risiken in Bezug auf die internationale Geschäftstätigkeit; Risiken in Bezug auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen oder zukünftigen Explorationsaktivitäten, unvorhergesehene Ausgaben für die Rückgewinnung; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Fluktuationen der Preise für Metalle einschließlich Gold; Fluktuationen der Wechselkurse; Erhöhungen der Marktpreise für Bergbau-Verbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Erzgehalts oder der Rückgewinnungsraten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, Testergebnissen und der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass Kapital- und Betriebskosten höher sein könnten als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in den Arbeitsprogrammen; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Unfälle, Arbeitsstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Beschränkungen der Versicherungsdeckung und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Fertigstellung von Explorations-, Erschließungs- oder Bautätigkeiten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsbestimmungen für den Bergbaubetrieb, der Steuerbestimmungen und -vorschriften sowie der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Ländern, in denen Fiore Gold tätig ist, und andere Faktoren, die in den Einreichungen von Fiore Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden unter seinem Profil auf www.sedar.com in Bezug auf die Risiken, die Fiore und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen und in die Zukunft gerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen vorausblickenden Aussagen oder vorausblickenden Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54376Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54376&tr=1



